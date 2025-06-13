flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1908 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1908 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1908 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC355,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1908
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (49)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1908 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2890, welches bei SINCONA AG für 16.973 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
603 $
Preis in Auktionswährung 2200 PLN
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
560 $
Preis in Auktionswährung 2100 PLN
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion AURORA - 15. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS63 NGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. Mai 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 17. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 9. Dezember 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion BERLINER MÜNZAUKTION - 23. September 2023
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum23. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 6. Juli 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum6. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 4. Mai 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum4. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 22. April 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum22. April 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Luciani - 11. März 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum11. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 15. Februar 2023
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum15. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. November 2022
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Roma Numismatics - 18. August 2022
VerkäuferRoma Numismatics
Datum18. August 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 10. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. April 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Ranieri - 20. März 2022
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum20. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1908 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1908Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen