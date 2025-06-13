SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1908 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC355,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1908
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (49)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1908 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2890, welches bei SINCONA AG für 16.973 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum23. September 2023
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum11. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum15. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
