20 Franken 1908 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1908 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2890, welches bei SINCONA AG für 16.973 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.

