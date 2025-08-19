20 Franken 1916 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1916 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3610, welches bei SINCONA AG für 675 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2025.

Erhaltung UNC (52) AU (15) XF (18) VF (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (16) MS65 (18) MS64 (1) DETAILS (1) Service PCGS (23) NGC (14)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

Aureo & Calicó (3)

Bertolami (1)

Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea (1)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (20)

Coinhouse (1)

DNW (1)

Gärtner (1)

GINZA (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (12)

HERVERA (3)

HIRSCH (6)

Höhn (1)

Inasta (1)

Istra Numizmatika (2)

Katz (1)

Künker (1)

Leu (4)

Lugdunum (1)

Montenegro (2)

Numisbalt (1)

Numisma - Portugal (2)

Numismatica Ars Classica (1)

Numismatica Picena (2)

Sima Srl (1)

SINCONA (2)

Soler y Llach (3)

Stack's (2)

Status International (1)

Stephen Album (1)

Varesi (2)

WAG (3)