20 Franken 1904 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1904 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24188, welches bei Heritage Auctions für 20.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. März 2024.

Erhaltung UNC (16) AU (7) XF (31) VF (1) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS65 (1) MS63 (3) MS62 (2) Service NGC (6) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Auctiones (3)

Aureo & Calicó (3)

Bolaffi (1)

Chaponnière (1)

Chaponnière & Hess-Divo (2)

Erwin Dietrich (4)

Goldberg (1)

Heritage (3)

HERVERA (1)

HIRSCH (2)

Inasta (1)

Jean ELSEN (1)

Künker (1)

Leu (5)

Lugdunum (1)

Montenegro (4)

Münzenonline (3)

Palombo (1)

Rauch (3)

Sima Srl (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (2)

Teutoburger (3)

Varesi (1)

VL Nummus (3)

WAG (1)