SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1904 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1904
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (55)
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1904 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24188, welches bei Heritage Auctions für 20.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. März 2024.
