20 Franken 1904 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1904 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1904 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1904
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (55)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1904 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24188, welches bei Heritage Auctions für 20.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. März 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Inasta - 17. April 2025
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Inasta - 17. April 2025
VerkäuferInasta
Datum17. April 2025
ErhaltungAU
Preis
456 $
Preis in Auktionswährung 400 EUR
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
681 $
Preis in Auktionswährung 600 CHF
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 10. Dezember 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 7. Juli 2024
VerkäuferErwin Dietrich
Datum7. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Bolaffi - 10. Juni 2024
VerkäuferBolaffi
Datum10. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 19. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum19. März 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 4. Dezember 2022
VerkäuferErwin Dietrich
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 4. Dezember 2022
VerkäuferErwin Dietrich
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. November 2022
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 18. September 2022
VerkäuferAuctiones
Datum18. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 8. Mai 2022
VerkäuferWAG
Datum8. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1904 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 13. März 2022
VerkäuferVL Nummus
Datum13. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
