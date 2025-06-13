SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1907 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: H.D. Rauch
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC150,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1907
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (43)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1907 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2889, welches bei SINCONA AG für 17.054 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum29. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
123
