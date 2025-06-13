flag
20 Franken 1907 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1907 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1907 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC150,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1907
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (43)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1907 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2889, welches bei SINCONA AG für 17.054 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.

Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
713 $
Preis in Auktionswährung 2600 PLN
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
465 $
Preis in Auktionswährung 411 CHF
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 6. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum6. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 19. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum19. März 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Nihon - 10. Dezember 2023
VerkäuferNihon
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 27. April 2023
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 29. Januar 2023
VerkäuferAuction World
Datum29. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Rauch - 17. Oktober 2021
VerkäuferRauch
Datum17. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 24. September 2021
VerkäuferHIRSCH
Datum24. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. September 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 20. Juli 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. Juli 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Via - 2. Juli 2021
VerkäuferVia
Datum2. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 13. Juni 2021
VerkäuferWAG
Datum13. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 20. September 2020
VerkäuferAuctiones
Datum20. September 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1907 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
