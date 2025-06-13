20 Franken 1907 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1907 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2889, welches bei SINCONA AG für 17.054 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.

Erhaltung UNC (20) AU (9) XF (13) F (1) Erhaltung (slab) MS64 (6) MS63 (4) MS62 (2) Service NGC (9) PCGS (2) ANACS (1)

