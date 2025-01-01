FrancePeriod:1775-1940 1775-1940
Silver coins 50 Centimes of Third Republic - France
50 Centimes 1871-1895
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1871A235,803-0841871K722,980-0141872A4,243,047-0311872K1,643,470-0171873A925,715-0391873K166,009-071874A1,227,957-0111878A-30011881A5,390,890-0601882A2,319,719-0291886A308,758-0241887A1,865,694-0251888A4,517,106-0461889A-100091894A3,600,000-01031895A7,200,000-0106
50 Centimes 1897-1920Sower
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales189788,00001081897Piedfort. Gold-091897Piedfort. Silver-012189830,000,000151189918,000,00001919009,194,76711719014,960,00011519023,778,17201719032,221,82803419044,000,0000819052,380,86101819062,679,14401119077,331,819013190814,304,05802419099,900,04419191015,922,6000919111,329,503037191216,000,000010191314,000,0000211914956,841010191520,892,772025191652,962,657036191748,628,732133191836,491,942026191924,298,73213419208,508,650014
