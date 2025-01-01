FrancePeriod:1775-1940 1775-1940
Silver coins 1 Franc of Third Republic - France
1 Franc 1871-1895
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1871A2,979,881-0661871K1,251,748-0181872A10,178,914-01731872K5,798,520-0361878A-30051881A2,010,000-0361887A3,291,930-1981888A3,244,069-02631889A-100091894A1,600,000-0551895A3,200,000-086
1 Franc 1898-1920Sower
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales189815,000,00001001898Piedfort15,000,00007189911,000,000027190099,09708019016,200,00002519026,000,0000441903472,28308219047,000,00004519056,003,52602319061,908,10003419072,562,74502019083,961,222017190910,923,79002519107,725,31801419115,542,00008191210,001,000011191318,654,148016191414,361,1020161914C43,4210127191547,955,158024191692,029,179030191757,153,034025191850,112,330041191946,111,525040192019,321,795052
