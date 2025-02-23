Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
Каталог монет Мекленбург-Стрелица
Всего добавлено монет: 36
Таблица цен монет Мекленбург-Стрелица
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $170 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1 1/2 пфеннига 1838
Медь $110 $180 0 10
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1855 A
Медь $45 - 0 8
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1 пфенниг 1838
Медь $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1847. Медь. Односторонний оттиск реверса
Серебро $95 - 0 10
Мекленбург-Стрелиц, Георг
4 шиллинга 1846
Медь $460 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1847. Медь
Серебро $40 $270 0 16
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1859 A
Медь $55 $100 0 12
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1859 A
Серебро $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1849. Серебро. Односторонний оттиск реверса
Медь $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1849. Медь. Односторонний оттиск реверса
Серебро $65 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1838
Серебро $55 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1841
Серебро $25 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1847
Медь $340 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1846. Медь
Серебро $35 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1845
Серебро $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1847. Серебро. Односторонний оттиск реверса
Серебро $140 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
4 шиллинга 1847
Серебро - - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
4 шиллинга 1849
Медь $30 - 0 4
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1843 FN
Серебро $70 $270 0 24
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1855 A
Медь $55 $110 0 10
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1845 FN
Медь $25 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1832 FN
Медь $55 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1847 FN
Серебро $35 $350 0 15
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1/48 талера 1862 A
Серебро $150 $1,300 5 548
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Талер 1870 A
Серебро $25 $240 0 11
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1/48 талера 1864 A
Медь $50 - 0 12
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1872 B
Медь $310 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса
Медь $90 $140 0 8
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
3 пфеннига 1864 A
Медь $25 - 0 16
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
5 пфеннигов 1872 B
Медь $290 - 0 4
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 2 пфеннига без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса
Серебро $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса
Медь $25 $200 0 14
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
3 пфеннига 1862 A
Серебро $280 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 2 пфеннига без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса
Медь $360 - 0 2
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1872. Медь. Односторонний оттиск аверса
Медь $15 - 0 6
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1872 B
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