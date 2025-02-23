Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
Каталог монет Фридриха Вильгельма (1862-1872)
Всего добавлено монет: 13
Каталог монет Фридрих Вильгельм 1862-1872
Серебро
Пробные
Монеты Фридриха Вильгельма с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $35 $350 0 15
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1/48 талера 1862 A
Серебро $25 $240 0 11
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1/48 талера 1864 A
Серебро $150 $1,300 5 548
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Талер 1870 A
Медь $50 - 0 12
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1872 B
Медь $90 $140 0 8
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
3 пфеннига 1864 A
Медь $310 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса
Медь $25 - 0 16
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
5 пфеннигов 1872 B
Медь $290 - 0 4
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 2 пфеннига без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса
Серебро $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса
Серебро $280 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 2 пфеннига без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса
Медь $25 $200 0 14
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
3 пфеннига 1862 A
Медь $360 - 0 2
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1872. Медь. Односторонний оттиск аверса
Медь $15 - 0 6
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1872 B
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск