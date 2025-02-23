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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

Каталог монет Фридриха Вильгельма (1862-1872)

Всего добавлено монет: 13

Период чеканки Фридриха Вильгельма
Каталог монет Фридрих Вильгельм 1862-1872
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Монеты Фридриха Вильгельма с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1/48 талера 1862 A
 Серебро $35 $350 0 15Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1/48 талера 1864 A
 Серебро $25 $240 0 11Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Талер 1870 A
 Серебро $150 $1,300 5 548Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1872 B
 Медь $50 - 0 12Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
3 пфеннига 1864 A
 Медь $90 $140 0 8Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса
 Медь $310 - 0 5Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
5 пфеннигов 1872 B
 Медь $25 - 0 16Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 2 пфеннига без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса
 Медь $290 - 0 4Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса
 Серебро $230 - 0 1Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробные 2 пфеннига без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса
 Серебро $280 - 0 1Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
3 пфеннига 1862 A
 Медь $25 $200 0 14Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1872. Медь. Односторонний оттиск аверса
 Медь $360 - 0 2Coin photo Coin photo
Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1872 B
 Медь $15 - 0 6
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