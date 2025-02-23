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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1/48 талера 1862 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/48 талера 1862 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1/48 талера 1862 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,208)
  • Вес 1,301 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2706 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1862
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 31568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Hermes Auctions - November 5, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 5 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3450 RUB
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Hermes Auctions - September 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 130 CZK
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Heritage - April 5, 2011
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1862 A на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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