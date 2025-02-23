Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1/48 талера 1862 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,208)
- Вес 1,301 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2706 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1/48 талера
- Год 1862
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 31568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 5 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3450 RUB
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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