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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1/48 талера 1864 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/48 талера 1864 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1/48 талера 1864 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,208)
  • Вес 1,301 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2706 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 720,000

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1864
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 70719 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Zöttl - April 15, 2023
Продавец Zöttl
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Wormser Auktionshaus - March 2, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1864 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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