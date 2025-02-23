Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1/48 талера 1864 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,208)
- Вес 1,301 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2706 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 720,000
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1/48 талера
- Год 1864
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 70719 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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