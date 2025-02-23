Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
2 пфеннига 1872 года B (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 203,100
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1872
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 2 пфеннига 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1932 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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