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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

2 пфеннига 1872 года B (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 203,100

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1872
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 2 пфеннига 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1932 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

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Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе WAG - October 6, 2024
Продавец WAG
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Heritage - November 3, 2016
Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Heritage - November 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 2 пфеннига 1872 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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