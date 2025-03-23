Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
Пробный 1 пфенниг 1872 года. Медь. Односторонний оттиск аверса (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Разновидность: Медь. Односторонний оттиск аверса
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1872
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробный 1 пфенниг 1872 года. Медь. Односторонний оттиск аверса. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 8262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
Сохранность
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