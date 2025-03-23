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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

Пробный 1 пфенниг 1872 года. Медь. Односторонний оттиск аверса (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Разновидность: Медь. Односторонний оттиск аверса

Аверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1872 года Медь Односторонний оттиск аверса - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1872 года Медь Односторонний оттиск аверса - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1872
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробный 1 пфенниг 1872 года. Медь. Односторонний оттиск аверса. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 8262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 (Пробный) на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 (Пробный) на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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