Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1 пфенниг 1872 года B (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 625,650
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1872
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1 пфенниг 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 73802 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Где продать?
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