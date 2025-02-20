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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1 пфенниг 1872 года B (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 625,650

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1872
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1 пфенниг 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 73802 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 B на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 B на аукционе Heritage - January 17, 2010
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1872 B на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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