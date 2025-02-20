Пробные 2 пфеннига без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 2 пфеннига без года (1872) года. Серебро. Односторонний оттиск аверса. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

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