Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
5 пфеннигов 1872 года B (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 118,200
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1872
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 5 пфеннигов 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 8754 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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