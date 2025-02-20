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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

5 пфеннигов 1872 года B (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 5 пфеннигов 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 118,200

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1872
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 5 пфеннигов 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 8754 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2024.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Coinhouse - March 23, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 23 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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