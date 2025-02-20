Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
3 пфеннига 1864 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 579,840
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1864
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 61304 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228 USD. Торги состоялись 3 октября 2019.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
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