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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1864 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 579,840

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1864
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 61304 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228 USD. Торги состоялись 3 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
  • WAG (1)
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Heritage - October 3, 2019
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Heritage - October 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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