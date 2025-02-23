Пробные 2 пфеннига без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 2 пфеннига без года (1872) года. Медь. Односторонний оттиск аверса. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 8261 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

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