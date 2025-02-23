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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1862 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 3 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1862
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1515 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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