Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
3 пфеннига 1862 года A (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1862
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1515 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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