flag
Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Медь. Односторонний оттиск аверса (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Разновидность: Медь. Односторонний оттиск аверса

Аверс монеты - Пробные 5 пфеннигов без года (1872) Медь Односторонний оттиск аверса - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - Пробные 5 пфеннигов без года (1872) Медь Односторонний оттиск аверса - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год без года (1872)
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 5 пфеннигов без года (1872) года. Медь. Односторонний оттиск аверса. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 8260 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (2)
  • WAG (2)
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов без года (1872) (Пробные) на аукционе WAG - January 12, 2025
Продавец WAG
Дата 12 января 2025
Сохранность AU
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов без года (1872) (Пробные) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов без года (1872) (Пробные) на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов без года (1872) (Пробные) на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов без года (1872) (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 489
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мекленбург-Стрелица Каталог монет Фридриха Вильгельма Монеты Мекленбург-Стрелица 1872 года Все мекленбург-стрелицкие монеты мекленбург-стрелицкие медные монеты мекленбург-стрелицкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть