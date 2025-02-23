Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)
Разновидность: Серебро. Односторонний оттиск аверса
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 5 пфеннигов
- Год без года (1872)
- Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 5 пфеннигов без года (1872) года. Серебро. Односторонний оттиск аверса. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5841 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
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