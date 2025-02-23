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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

Пробные 5 пфеннигов без года (1872). Серебро. Односторонний оттиск аверса (Мекленбург-Стрелиц, Фридрих Вильгельм)

Разновидность: Серебро. Односторонний оттиск аверса

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Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год без года (1872)
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 5 пфеннигов без года (1872) года. Серебро. Односторонний оттиск аверса. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5841 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 5 пфеннигов без года (1872) (Пробные) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
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