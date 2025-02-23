Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
3 пфеннига 1832 года FN (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,436 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 289,728
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1832
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1832 года со знаком FN. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
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