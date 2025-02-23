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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1832 года FN (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1832 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 3 пфеннига 1832 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,436 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 289,728

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1832
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1832 года со знаком FN. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1832 FN на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1832 FN на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1832 FN на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1832 FN на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1832 FN на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1832 FN на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1832 FN на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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