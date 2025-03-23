Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
Каталог монет Георга (1832-1859)
Всего добавлено монет: 23
Каталог монет Георг 1832-1859
Серебро
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Монеты Георга с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $170 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1 1/2 пфеннига 1838
Медь $110 $180 0 10
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1855 A
Медь $45 - 0 8
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1 пфенниг 1838
Медь $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1847. Медь. Односторонний оттиск реверса
Серебро $95 - 0 10
Мекленбург-Стрелиц, Георг
4 шиллинга 1846
Медь $460 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1847. Медь
Медь $55 $100 0 12
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1859 A
Серебро $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1849. Серебро. Односторонний оттиск реверса
Серебро $40 $270 0 16
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1859 A
Серебро $65 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1838
Медь $340 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1846. Медь
Медь $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1849. Медь. Односторонний оттиск реверса
Серебро $25 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1847
Серебро $55 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1841
Серебро $230 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
Пробные 4 шиллинга 1847. Серебро. Односторонний оттиск реверса
Серебро $35 - 0 3
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1845
Серебро $140 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
4 шиллинга 1847
Серебро - - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
4 шиллинга 1849
Медь $30 - 0 4
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1843 FN
Серебро $70 $270 0 24
Мекленбург-Стрелиц, Георг
1/48 талера 1855 A
Медь $55 $110 0 10
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1845 FN
Медь $25 - 0 5
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1832 FN
Медь $55 - 0 1
Мекленбург-Стрелиц, Георг
3 пфеннига 1847 FN
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