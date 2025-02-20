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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

Пробные 4 шиллинга 1846 года. Медь (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 4 шиллинга 1846 года Медь - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - Пробные 4 шиллинга 1846 года Медь - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 4 шиллинга
  • Год 1846
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 4 шиллинга 1846 года. Медь. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 4337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1846 (Пробные) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1846 (Пробные) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1846 (Пробные) на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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