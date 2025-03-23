Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
4 шиллинга 1847 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 170,003
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 4 шиллинга
- Год 1847
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 4 шиллинга 1847 года. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 3335 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.
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Где продать?
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