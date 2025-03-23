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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

4 шиллинга 1847 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1847 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 4 шиллинга 1847 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 170,003

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 4 шиллинга
  • Год 1847
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 4 шиллинга 1847 года. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 3335 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1847 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1847 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1847 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1847 на аукционе Künker - September 29, 2004
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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