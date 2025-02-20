Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
3 пфеннига 1859 года A (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,436 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1859
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 7184 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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