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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1859 года A (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1859 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 3 пфеннига 1859 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,436 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1859
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 7184 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2024.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1859 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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