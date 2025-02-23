Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1/48 талера 1847 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,208)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 230,502
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 1/48 талера
- Год 1847
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Russiancoin за 1800 RUB. Торги состоялись 14 октября 2021.
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