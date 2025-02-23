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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1/48 талера 1845 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 1/48 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 1/48 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,208)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 97,440

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1845
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1845 на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1845 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1845 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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