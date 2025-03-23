Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
3 пфеннига 1843 года FN (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,436 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 282,884
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1843
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1843 года со знаком FN. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- KM NUMIS (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Где продать?
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