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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1843 года FN (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1843 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 3 пфеннига 1843 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,436 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 282,884

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1843
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1843 года со знаком FN. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • WAG (1)
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1843 FN на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1843 FN на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1843 FN на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1843 FN на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1843 FN на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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