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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1855 года A (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,436 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,501,248

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1855
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 33158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Heritage - September 22, 2015
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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