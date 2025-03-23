Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
3 пфеннига 1855 года A (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,436 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,501,248
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1855
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 33158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Höhn (2)
- InAsta (1)
- Russiancoin (1)
- Sonntag (1)
- WAG (3)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск