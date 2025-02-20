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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

Пробные 4 шиллинга 1849 года. Серебро. Односторонний оттиск реверса (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Разновидность: Серебро. Односторонний оттиск реверса

Аверс монеты - Пробные 4 шиллинга 1849 года Серебро Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - Пробные 4 шиллинга 1849 года Серебро Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 4 шиллинга
  • Год 1849
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 4 шиллинга 1849 года. Серебро. Односторонний оттиск реверса. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 5837 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1849 (Пробные) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
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