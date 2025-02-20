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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

4 шиллинга 1849 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1849 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 4 шиллинга 1849 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 134,562

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 4 шиллинга
  • Год 1849
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 4 шиллинга 1849 года. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 2303 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 11 марта 2003.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 4 шиллинга 1849 на аукционе Künker - March 11, 2003
Продавец Künker
Дата 11 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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