Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
4 шиллинга 1849 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 134,562
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 4 шиллинга
- Год 1849
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 4 шиллинга 1849 года. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 2303 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 11 марта 2003.
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