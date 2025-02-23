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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1/48 талера 1855 года A (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 1/48 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 1/48 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,208)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 633,882

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1855
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 31567 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Heritage - July 6, 2017
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1855 A на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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