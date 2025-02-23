Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
3 пфеннига 1847 года FN (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,436 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1847
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1847 года со знаком FN. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
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