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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1847 года FN (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1847 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 3 пфеннига 1847 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,436 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1847
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1847 года со знаком FN. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1847 FN на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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