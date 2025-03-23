Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
Пробные 4 шиллинга 1849 года. Медь. Односторонний оттиск реверса (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Разновидность: Медь. Односторонний оттиск реверса
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 4 шиллинга
- Год 1849
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты Пробные 4 шиллинга 1849 года. Медь. Односторонний оттиск реверса. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 5838 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 4 шиллинга 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск