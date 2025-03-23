flag
Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1 пфенниг 1838 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1838 года - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 1 пфенниг 1838 года - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,812 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 58,032

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1838
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1 пфенниг 1838 года. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (3)
  • Wójcicki (3)
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 1 пфенниг 1838 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 489
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мекленбург-Стрелица Каталог монет Георга Монеты Мекленбург-Стрелица 1838 года Все мекленбург-стрелицкие монеты мекленбург-стрелицкие медные монеты мекленбург-стрелицкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть