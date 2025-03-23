Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1 пфенниг 1838 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,812 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 58,032
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1838
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1 пфенниг 1838 года. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (3)
- Wójcicki (3)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Где продать?
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