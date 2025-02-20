Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1/48 талера 1838 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,208)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 144,957
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 1/48 талера
- Год 1838
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1838 года. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1123 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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