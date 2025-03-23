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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

3 пфеннига 1845 года FN (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1845 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 3 пфеннига 1845 года FN - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,436 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 193,076

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1845
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 3 пфеннига 1845 года со знаком FN. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
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Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Мекленбург-Стрелиц 3 пфеннига 1845 FN на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR

Где продать?

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