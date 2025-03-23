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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1/48 талера 1859 года A (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 1/48 талера 1859 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 1/48 талера 1859 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,208)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1859
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Heritage - January 2, 2020
Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Heritage - January 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Мекленбург-Стрелиц 1/48 талера 1859 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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