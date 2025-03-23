Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1/48 талера 1859 года A (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,208)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 1/48 талера
- Год 1859
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1/48 талера 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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