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Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872

1 1/2 пфеннига 1838 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1838 года - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг Реверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1838 года - цена монеты - Мекленбург-Стрелиц, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,218 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 39,952

Описание

  • Страна Мекленбург-Стрелиц
  • Период Георг
  • Номинал 1 1/2 пфеннига
  • Год 1838
  • Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
  • Монетный двор Шверин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1 1/2 пфеннига 1838 года. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
Мекленбург-Стрелиц 1 1/2 пфеннига 1838 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Мекленбург-Стрелиц 1 1/2 пфеннига 1838 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Мекленбург-Стрелиц 1 1/2 пфеннига 1838 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Мекленбург-Стрелиц 1 1/2 пфеннига 1838 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Мекленбург-Стрелиц 1 1/2 пфеннига 1838 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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