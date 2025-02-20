Мекленбург-Стрелиц Период: 1832-1872 1832-1872
1 1/2 пфеннига 1838 года (Мекленбург-Стрелиц, Георг)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,218 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 39,952
Описание
- Страна Мекленбург-Стрелиц
- Период Георг
- Номинал 1 1/2 пфеннига
- Год 1838
- Правитель Георг (Великий герцог Мекленбург-Стрелица)
- Монетный двор Шверин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-стрелицкой монеты 1 1/2 пфеннига 1838 года. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Где продать?
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