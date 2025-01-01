FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
Silbermünzen 2 Franken der Dritten Republik - Frankreich
2 Franken 1870-1871Ohne Slogan
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1870A238,7500291870K559,8171381871K1,255,958043
2 Franken 1870-1895Mit Slogan
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1870A1,324,250-0871871A4,757,257-02481871K1,215,072-0431872A2,306,367-0141872K1,467,427-0151873A528,076-1271878A-30011881A1,014,000-0771887A2,342,903-1961888A131,501-0231889A-1000101894A300,000-0161895A600,000-063
2 Franken 1898-1920Sämann
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf18985,000,0000841898Piedfort-01018993,500,0000211900500,00018319011,860,00002519022,000,00001919041,500,00001019052,000,00001719082,501,80802019091,000,26501619102,190,00001719121,000,0000111913500,00013119145,718,5260251914C461,6470156191513,963,409028191617,886,653023191716,555,357030191812,026,14702919199,260,93403719203,013,677013
