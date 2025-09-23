flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1899 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,500,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1899
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1899 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1050553, welches bei cgb.fr für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
69 $
Preis in Auktionswährung 60 EUR
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungAU
Preis
1180 $
Preis in Auktionswährung 1000 EUR
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 7. Oktober 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion WAG - 4. Oktober 2020
VerkäuferWAG
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. März 2020
VerkäuferKatz
Datum29. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Katz - 26. September 2019
VerkäuferKatz
Datum26. September 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 14. Dezember 2017
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 14. Dezember 2017
VerkäuferHeritage
Datum14. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Rauch - 1. Oktober 2017
VerkäuferRauch
Datum1. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion WAG - 4. Dezember 2016
VerkäuferWAG
Datum4. Dezember 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage Eur - 26. Mai 2012
VerkäuferHeritage Eur
Datum26. Mai 2012
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1899Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen