2 Franken 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC12,026,147
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1918
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:75 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22287, welches bei Heritage Auctions für 336 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum26. November 2023
ErhaltungMS63 NGC
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. November 2022
ErhaltungMS66 NGC
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. November 2022
ErhaltungMS65 NGC
