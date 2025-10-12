flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC12,026,147

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1918
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:75 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22287, welches bei Heritage Auctions für 336 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungUNC
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungAU
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 20. September 2025
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 14. September 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. September 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 15. Juni 2024
VerkäuferCoins NB
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 29. Februar 2024
VerkäuferStack's
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 26. November 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum26. November 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 30. September 2023
VerkäuferCoins NB
Datum30. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Juli 2023
VerkäuferKatz
Datum19. Juli 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Roma Numismatics - 25. November 2022
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. November 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Roma Numismatics - 25. November 2022
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. November 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
