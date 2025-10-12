2 Franken 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22287, welches bei Heritage Auctions für 336 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2024.

Erhaltung UNC (24) AU (2) XF (2) VF (1) Erhaltung (slab) MS66 (6) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (4) DETAILS (1) Service NGC (10) PCGS (7)

Verkäufer Alle Unternehmen

Ars Time (1)

Aurea (1)

Cayón (1)

Coinhouse (1)

Coins NB (3)

Galleria Auctions Tokyo (1)

Heritage (2)

Ibrahim's Collectibles (1)

Istra Numizmatika (1)

Katz (7)

MDC Monaco (2)

Pars Coins (2)

Pesek Auctions (1)

Roma Numismatics (2)

Stack's (2)

V. GADOURY (1)