2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC238,750

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1870
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:390 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (29)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1368, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion WAG - 7. Dezember 2025
VerkäuferWAG
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
384 $
Preis in Auktionswährung 330 EUR
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
763 $
Preis in Auktionswährung 650 EUR
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Cayón - 9. Juli 2025
VerkäuferCayón
Datum9. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Stephen Album - 21. Januar 2024
VerkäuferStephen Album
Datum21. Januar 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 26. November 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 9. Oktober 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17. September 2021
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum17. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 10. September 2019
Verkäufercgb.fr
Datum10. September 2019
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion GINZA - 10. August 2019
VerkäuferGINZA
Datum10. August 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion GINZA - 3. November 2018
VerkäuferGINZA
Datum3. November 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion GINZA - 3. November 2018
VerkäuferGINZA
Datum3. November 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion V. GADOURY - 2. Dezember 2017
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 19. Oktober 2016
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum19. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Jean ELSEN - 10. September 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum10. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Jean ELSEN - 12. März 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. März 2016
ErhaltungXF
Preis
******
