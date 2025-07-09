2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1368, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (9) AU (2) XF (10) VF (3) F (4) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS64 (2) MS62 (1) AU58 (1) DETAILS (1) Service NGC (4) PCGS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (1)

Cayón (1)

cgb.fr (1)

Coinhouse (1)

Creusy Numismatique (1)

Florange (1)

GINZA (3)

iNumis (2)

Jean ELSEN (2)

MDC Monaco (2)

Monnaies d'Antan (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Numis.be (1)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Numismatica Genevensis (1)

Pesek Auctions (1)

SINCONA (1)

Stack's (2)

Stephen Album (1)

UBS (1)

V. GADOURY (2)

WAG (1)