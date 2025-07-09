FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1870 A "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC238,750
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1870
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:390 USD
Auktionspreise (29)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1368, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum21. Januar 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum17. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum19. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte