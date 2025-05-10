flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1871 K "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Münzen Gut-Lynt GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,215,072

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (43)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Mit Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1032432, welches bei cgb.fr für 1.110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 8. Januar 2026
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum8. Januar 2026
ErhaltungF12
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1310 $
Preis in Auktionswährung 1110 EUR
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 28. Mai 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungF12
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 10. Mai 2025
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum10. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 31. Januar 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF20
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungF12
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 9. Oktober 2024
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 9. Oktober 2024
VerkäuferInasta
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion WCN - 25. Juli 2024
VerkäuferWCN
Datum25. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Rio de la Plata - 15. Dezember 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion WCN - 12. Januar 2023
VerkäuferWCN
Datum12. Januar 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Rio de la Plata - 8. Dezember 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum8. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 26. November 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungVG
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 22. September 2022
VerkäuferInasta
Datum22. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 26. Juni 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum26. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2022
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 2. November 2021
VerkäuferiNumis
Datum2. November 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 28. März 2021
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum28. März 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Mit Slogan" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 28. Februar 2021
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum28. Februar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1871Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen