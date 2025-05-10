FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1871 K "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Münzen Gut-Lynt GmbH
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,215,072
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1871
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (43)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Mit Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1032432, welches bei cgb.fr für 1.110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum8. Januar 2026
ErhaltungF12
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1310 $
Preis in Auktionswährung 1110 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF20
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte