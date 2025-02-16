FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1873 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC528,076
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1873
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1873 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1132, welches bei MDC Monaco für 2.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
583 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum27. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
12
