2 Franken 1873 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1873 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1132, welches bei MDC Monaco für 2.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

