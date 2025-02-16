flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1873 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC528,076

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1873
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:440 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (26)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1873 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1132, welches bei MDC Monaco für 2.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 12. November 2024
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum12. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
583 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
164 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 18. Dezember 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum18. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 21. Oktober 2022
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum21. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 26. Juni 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum26. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 7. Juni 2022
Verkäufercgb.fr
Datum7. Juni 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 5. Mai 2022
VerkäuferInasta
Datum5. Mai 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 9. April 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. April 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 27. Februar 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum27. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 28. März 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum28. März 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2020
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 28. September 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum28. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Soler y Llach - 4. Mai 2018
VerkäuferSoler y Llach
Datum4. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion HERVERA - 4. Mai 2018
VerkäuferHERVERA
Datum4. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 24. März 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum24. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 16. Dezember 2017
VerkäuferCoinhouse
Datum16. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1873 A "Mit Slogan" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
