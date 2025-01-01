flag
Münzen von Frankreich 1873

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
5 Franken 1873 A Herkules
Durchschnittlicher Preis240 $
Verkauf
61203
Vorderseite
Rückseite
5 Franken 1873 K Herkules
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
054
Vorderseite
Rückseite
2 Franken 1873 A Mit Slogan
Durchschnittlicher Preis440 $
Verkauf
127
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1873 A
Durchschnittlicher Preis150 $
Verkauf
039
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1873 K
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
07
