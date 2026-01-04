FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1873 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC26,974,890
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1873
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Durchschnittspreis (PROOF):5800 USD
Auktionspreise (1197)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1873 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1212, welches bei MDC Monaco für 245.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferSchulman
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
