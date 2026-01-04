5 Franken 1873 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1873 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1212, welches bei MDC Monaco für 245.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.

Erhaltung PROOF (6) UNC (501) AU (190) XF (270) VF (119) F (4) Keine Note (107) Erhaltung (slab) MS67 (10) MS66 (43) MS65 (103) MS64 (110) MS63 (51) MS62 (28) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (6) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (1) SP67 (5) SP63 (1) PF66 (2) PF64 (4) DETAILS (4) RB (1) CAMEO (4) Service NGC (202) PCGS (166) ANACS (10)

Verkäufer Alle Unternehmen

AB Philea & Myntkompaniet (5)

ALDE & OGN / Guillard (1)

Alexander (1)

Art-Rite S.r.l. (2)

Artemide Aste (5)

Artemide Kunstauktionen (1)

Aste (5)

Attica Auctions (2)

Auction World (17)

Auctiones (9)

Aurea (14)

Aureo & Calicó (26)

AURORA (1)

Aurora Numismatica (2)

BAC (22)

Baldwin's of St. James's (1)

BERLINER MÜNZAUKTION (1)

Bertolami (8)

Bolaffi (1)

Bruun Rasmussen (2)

Bucephalus Numismatic (1)

Busso Peus (2)

Casa de Subastas de Madrid (2)

Cayón (6)

cgb.fr (4)

Chaponnière (1)

Chaponnière & Hess-Divo (4)

Cieszyńskie CN (3)

CNG (1)

Coin Cabinet (6)

Coinhouse (9)

Coinpoint (1)

Coins and Medals (1)

Coins NB (40)

Coins.ee (7)

COINSNET (11)

Creusy Numismatique (2)

Darabanth (1)

DNW (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (28)

Eeckhout (1)

Empire (1)

Emporium Hamburg (3)

Felzmann (3)

Frühwald (10)

Galleria Auctions Tokyo (1)

GINZA (7)

GMA Numismatica Napoli srl (4)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (1)

Goudwisselkantoor veilingen (8)

Grün (2)

HARMERS (2)

HAYNAULT (1)

Heritage (138)

Heritage Eur (7)

Hermes Auctions (51)

HERVERA (4)

Hess Divo (4)

HIRSCH (1)

Höhn (3)

ibercoin (11)

Ibrahim's Collectibles (18)

ICE (3)

Inasta (29)

iNumis (10)

Istra Numizmatika (2)

Jean ELSEN (6)

Jesús Vico (3)

Karamitsos (8)

Katz (108)

Klondike Auction (4)

KM NUMIS (3)

Künker (17)

La Galerie Numismatique (1)

Leu (2)

London Ancient Coins (3)

London Coins (1)

Marciniak (4)

Matos, Esteves & Pacheco (2)

MDC Monaco (40)

Millon Auctions (2)

Möller (1)

Monnaies d'Antan (8)

Montenegro (1)

MUNZE (1)

Münzen & Medaillen (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

Münzenonline (3)

Naumann (3)

Negrini (9)

New York Sale (1)

Nihon (8)

Noble Numismatics Pty Ltd (5)

Nomisma (7)

Nomisma Aste (4)

Numedux (7)

Numimarket (1)

Numis.be (4)

Numisa (5)

Numisbalt (28)

NumisCorner (3)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Numismatica Ferrarese (2)

Numismática Leilões (2)

Numismatica Luciani (1)

Numismatica Picena (3)

Numismatica Raponi (1)

Numisor (5)

NUMMUS Olomouc (6)

Oslo Møntgalleri A/S (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Palombo (1)

Pegasus Auctions (3)

Pesek Auctions (11)

Pliego (5)

Rare Coins (4)

Rauch (6)

Rio de la Plata (2)

Roccaro Collezioni (2)

Roschberg Mynthandel AS (1)

Russiancoin (6)

San Martino (8)

Schulman (7)

Sedwick (5)

SHENBERG AUCTION (1)

Silicua Coins (2)

Sima Srl (1)

SINCONA (11)

Soler y Llach (8)

Sonntag (1)

Spink (10)

Srebrna Uncja (9)

St James’s (2)

Stack's (66)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Stare Monety (2)

Stephen Album (9)

Taisei (1)

Tauler & Fau (30)

Teutoburger (13)

The Canadian Numismatic Company (3)

TimeLine Auctions (1)

UBS (5)

V. GADOURY (3)

Via (2)

VL Nummus (4)

WAG (5)

Warin Global Investments (3)

WCN (21)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (6)