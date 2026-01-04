flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1873 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1873 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1873 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC26,974,890

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1873
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Durchschnittspreis (PROOF):5800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1873 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (1197)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1873 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1212, welches bei MDC Monaco für 245.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 17. Januar 2026
VerkäuferCoins NB
Datum17. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 17. Januar 2026
VerkäuferCoins NB
Datum17. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
66 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
57 $
Preis in Auktionswährung 49 EUR
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 21. Dezember 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Schulman - 18. Dezember 2025
VerkäuferSchulman
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Dezember 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Aurea - 13. Dezember 2025
VerkäuferAurea
Datum13. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion WCN - 11. Dezember 2025
VerkäuferWCN
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Klondike Auction - 10. Dezember 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Cieszyńskie CN - 30. November 2025
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Cieszyńskie CN - 30. November 2025
VerkäuferCieszyńskie CN
Datum30. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion WCN - 27. November 2025
VerkäuferWCN
Datum27. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
VerkäuferInasta
Datum26. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
VerkäuferInasta
Datum26. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 23. November 2025
VerkäuferKatz
Datum23. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion AURORA - 21. Januar 2026
VerkäuferAURORA
Datum21. Januar 2026
ErhaltungXF40 NGS
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion 17 Auctions - 28. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion 17 Auctions - 28. Januar 2026
Verkäufer17 Auctions
Datum28. Januar 2026
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 30. Januar 2026
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum30. Januar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 4. Februar 2026
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 4. Februar 2026
VerkäuferPesek Auctions
Datum4. Februar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 11. Februar 2026
Frankreich 5 Franken 1873 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 11. Februar 2026
VerkäuferInasta
Datum11. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1873Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen