50 Centime 1873 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1873 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1873 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC925,715

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1873
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1873 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (39)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1873 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 314, welches bei MDC Monaco für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 8000 JPY
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 10. Juli 2025
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 10. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
186 $
Preis in Auktionswährung 186 USD
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 25. April 2025
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum25. April 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Rio de la Plata - 14. März 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2021
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2021
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2021
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion WAG - 10. Januar 2021
VerkäuferWAG
Datum10. Januar 2021
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Stack's - 13. Mai 2020
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Stack's - 13. Mai 2020
VerkäuferStack's
Datum13. Mai 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Katz - 29. Dezember 2019
VerkäuferKatz
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2019
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 11. April 2019
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 11. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum11. April 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 30. September 2018
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Heritage - 30. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum30. September 2018
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Coinhouse - 23. Juni 2018
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion Coinhouse - 23. Juni 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum23. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion La Galerie Numismatique - 7. April 2018
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum7. April 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1873 A auf der Auktion V. GADOURY - 2. Dezember 2017
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
******
