FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1873 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC925,715
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1873
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1600 USD
Auktionspreise (39)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1873 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 314, welches bei MDC Monaco für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum30. September 2018
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte