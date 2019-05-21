50 Centime 1873 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1873 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1144, welches bei cgb.fr für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2012.

