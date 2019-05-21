FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1873 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC166,009
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1873
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1873 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1144, welches bei cgb.fr für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1981 $
Preis in Auktionswährung 1800 EUR
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungAU58 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
