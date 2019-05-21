flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1873 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1873 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1873 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC166,009

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1873
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1873 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1873 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1144, welches bei cgb.fr für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1873 K auf der Auktion V. GADOURY - 1. September 2022
VerkäuferV. GADOURY
Datum1. September 2022
ErhaltungVF
Preis
281 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
Frankreich 50 Centime 1873 K auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1981 $
Preis in Auktionswährung 1800 EUR
Frankreich 50 Centime 1873 K auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungAU58 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1873 K auf der Auktion WAG - 5. November 2017
VerkäuferWAG
Datum5. November 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1873 K auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2016
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2016
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1873 K auf der Auktion Palombo - 30. November 2012
VerkäuferPalombo
Datum30. November 2012
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1873 K auf der Auktion cgb.fr - 9. Februar 2012
Verkäufercgb.fr
Datum9. Februar 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
