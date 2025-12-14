5 Franken 1873 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1873 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 465, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 3.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2025.

Erhaltung UNC (1) AU (11) XF (7) VF (27) F (3) Keine Note (5) Erhaltung (slab) SP63 (1) Service PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Al Sur del Mundo (1)

Antivm Numismatica (1)

Artemide Aste (1)

Artemide Kunstauktionen (1)

Aste (1)

Aureo & Calicó (1)

BAC (8)

Cayón (1)

CHS Basel Numismatics (7)

Coinhouse (1)

Darabanth (1)

GMA Numismatica Napoli srl (1)

Hermes Auctions (1)

ibercoin (2)

Ibrahim's Collectibles (1)

Inasta (2)

iNumis (1)

Karamitsos (1)

Katz (2)

Künker (1)

MDC Monaco (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Numisbalt (4)

Rio de la Plata (2)

Roma Numismatics (2)

San Martino (2)

Srebrna Uncja (4)

Tauler & Fau (1)

WCN (1)