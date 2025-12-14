flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1873 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1873 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1873 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,852,855

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1873
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1873 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (54)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1873 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 465, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 3.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Antivm Numismatica - 14. Dezember 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 25. November 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum25. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 25. November 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum25. November 2025
ErhaltungXF
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 125 PLN
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 18. November 2025
VerkäuferBAC
Datum18. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Karamitsos - 2. November 2025
VerkäuferKaramitsos
Datum2. November 2025
ErhaltungF
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 23 EUR
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 2. Oktober 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 29. August 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum29. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 29. Juli 2025
VerkäuferBAC
Datum29. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
VerkäuferSan Martino
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 25. März 2025
VerkäuferBAC
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Künker - 29. Januar 2025
VerkäuferKünker
Datum29. Januar 2025
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Al Sur del Mundo - 8. Dezember 2024
VerkäuferAl Sur del Mundo
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 4. Dezember 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 5. November 2024
VerkäuferBAC
Datum5. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion San Martino - 15. Oktober 2024
VerkäuferSan Martino
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 10. September 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum10. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion Hermes Auctions - 10. September 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum10. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 6. Juni 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum6. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1873 K "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 9. April 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum9. April 2024
ErhaltungAU
Preis
